Данія анонсувала пакет військової допомоги Україні на майже $250 млн

Уряд Данії у четвер, 22 лютого, анонсував новий пакет військової допомоги для України на суму 1,7 мільярда крон (247,4 мільйона доларів США).

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції оголосила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, яку цитує Reuters.

Загальна сума допомоги від Данії для України, включно з цим пакетом, складатиме 33,3 мільярда крон (4,8 млрд доларів США).

Фредеріксен також закликала союзників збільшити обсяги військової допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.

"Необхідно підкреслити, що якщо вона (Україна) хоче досягти успіху на полі бою, більші обсяги мають надходити зараз. Саме в цьому контексті ми продовжуємо надавати подальші данські внески в надії, що більше країн зроблять те ж саме, не через шість чи 12 місяців, а зараз, коли потреба є дуже, дуже великою", – підкреслила вона.

Кошти для нової допомоги будуть взяті з 7 мільярдів крон, які Данія виділила до фонду, створеного для цивільних, військових і бізнес-внесків Україні в березні минулого року.

Фредеріксен також оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у рамках двосторнньої угоди.

А міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.