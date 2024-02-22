Британия предоставит Украине еще 200 ракет Brimstone

В правительстве Великобритании анонсировали поставки Украине еще 200 ракет класса "поверхность-поверхность" или "воздух-поверхность" Brimstone.

Об этом объявил министр обороны Грант Шаппс во время выступления в британском парламенте, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины", – сказал Шаппс.

Он напомнил, что эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя в ходе войны РФ против Украины.

"В одном случае благодаря им российские войска отступили после попытки форсировать реку", – добавил Шаппс.

Ранее стало известно, что Британия поставит Украине тысячи беспилотников как один из лидеров крупной международной коалиции.

Также премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.