Естонія зменшилась на чотири квадратні кілометри

Загальна площа Естонії після нещодавнього картографування зменшилась через уточнення інформації про естонські острови в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З 2012 року вважалося, що площа Естонії становить 45 339 квадратних кілометрів.

Та нові топографічні дані, отримані за допомогою зйомок і вимірів, включно з проведеною у 2020 році аерофотозйомкою і лазерним скануванням, говорять про те, що площа балтійської країни зменшилася на чотири квадратні кілометри – до 45 335 км².

Причиною є зміна берегової лінії Балтійського моря, що відбувається постійно. Під час картографування також з'ясувалося, що кількість морських островів у територіальних водах Естонії збільшилася з 2222 до 2317.

Нові офіційні дані про площу й острови Естонії в Балтійському морі тепер будуть внесені в різні довідники та інші джерела.

У 2020 році повідомлялось, що Франція планує збільшити свій морський простір на 151 323 квадратних кілометри в Індійському океані, біля острова Реюньон і в південних і антарктичних територіях (TAAF).