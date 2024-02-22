Эстония уменьшилась на четыре квадратных километра

Общая площадь Эстонии после недавнего картографирования уменьшилась из-за уточнения информации об эстонских островах в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

С 2012 года считалось, что площадь Эстонии составляет 45 339 квадратных километров.

Но новые топографические данные, полученные с помощью съемок и измерений, включая проведенную в 2020 году аэрофотосъемку и лазерное сканирование, говорят о том, что площадь балтийской страны уменьшилась на четыре квадратных километра – до 45 335 км².

Причиной является постоянно происходящее изменение береговой линии Балтийского моря. Во время картографирования также выяснилось, что количество морских островов в территориальных водах Эстонии увеличилось с 2222 до 2317.

Новые официальные данные о площади и островах Эстонии в Балтийском море теперь будут внесены в различные справочники и другие источники.

В 2020 году сообщалось, что Франция планирует увеличить свое морское пространство на 151 323 квадратных километров в Индийском океане, у острова Реюньон и в южных и антарктических территориях (TAAF).