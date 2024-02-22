У ЄС ліквідували масштабну мережу нелегального перевезення мігрантів через Ла-Манш

Поліція Німеччини за підтримки правоохоронців Франції та Бельгії ліквідувала одну з найбільших мереж незаконного переправлення мігрантів через протоку Ла-Манш, заарештувавши 19 підозрюваних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Європол.

Міжнародне розслідування стосувалось іраксько-курдської мережі, яку підозрюють у незаконному переправленні нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Східної Африки через Францію до Великої Британії "з використанням низькоякісних надувних човнів".

Розслідування щодо угруповання розпочалося наприкінці 2022 року. За цей час виявили структуру та діяльність організації, яка переправляла мігрантів. Усі підозрювані мешкали в Німеччині й відповідали за закупівлю надувних човнів.

Фото: Європол

Ці човни, підкреслює Європол, були низької якості, до того ж розраховані на 10 людей. Натомість у них саджали по 50 мігрантів, кожен із яких платив від 1000 до 3000 євро.

Поліція Німеччини 21 лютого провела обшуки в 19 будинках і дев'яти складських приміщеннях. Вона вилучила 12 надувних човнів, 179 рятувальних жилетів, 81 плавальний засіб для дітей, 60 повітряних насосів, 11 підвісних моторів, 10 двигунів, майже 60 електронних пристроїв, зброю і готівку.

Фото: Європол

Французькі правоохоронці своєю чергою допомогли запобігти кільком переправленням, а також рятували мігрантів, які потрапили у воду через перекидання човнів.

"Злочинні мережі, причетні до цього явища, залишаються надзвичайно активними і стають все більш жорстокими, адаптуючи свою діяльність шляхом впровадження нових методів перетину кордону", – додають у Європолі.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його французький колега Жеральд Дарманен домовилися прискорити розгортання засобів повітряного спостереження з метою зменшення кількості мігрантів, які переправляються до Британії на невеликих човнах.