В ЕС ликвидировали масштабную сеть нелегальной перевозки мигрантов через Ла-Манш

Полиция Германии при поддержке правоохранителей Франции и Бельгии ликвидировала одну из крупнейших сетей незаконной переправки мигрантов через пролив Ла-Манш, арестовав 19 подозреваемых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Европол.

Международное расследование касалось иракско-курдской сети, которую подозревают в незаконной переправке нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Восточной Африки через Францию в Великобританию "с использованием низкокачественных надувных лодок".

Расследование в отношении группировки началось в конце 2022 года. За это время обнаружили структуру и деятельность организации, которая переправляла мигрантов. Все подозреваемые жили в Германии и отвечали за закупку надувных лодок.

ФОТО: ЕВРОПОЛ

Эти лодки, подчеркивает Европол, были низкого качества, к тому же рассчитаны на 10 человек. Вместо этого в них сажали по 50 мигрантов, каждый из которых платил от 1000 до 3000 евро.

Полиция Германии 21 февраля провела обыски в 19 домах и девяти складских помещениях. Она изъяла 12 надувных лодок, 179 спасательных жилетов, 81 плавательное средство для детей, 60 воздушных насосов, 11 подвесных моторов, 10 двигателей, почти 60 электронных устройств, оружие и наличные.

ФОТО: ЕВРОПОЛ

Французские правоохранители в свою очередь помогли предотвратить несколько переправлений, а также спасали мигрантов, попавших в воду из-за опрокидывания лодок.

"Преступные сети, причастные к этому явлению, остаются чрезвычайно активными и становятся все более жестокими, адаптируя свою деятельность путем внедрения новых методов пересечения границы", – добавляют в Европоле.

Напомним, в конце января министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли и его французский коллега Жеральд Дарманен договорились ускорить развертывание средств воздушного наблюдения с целью уменьшения количества мигрантов, которые переправляются в Британию на небольших лодках.