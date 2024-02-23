Посол України у Польщі вимагає покарати причетних до нового інциденту з розсипаним зерном

Посольство України у Польщі вимагає покарати винуватців чергового інциденту з розсипаним зерновим вантажем з України, та не допустити нормалізації таких дій протестувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України Василь Зварич невдовзі після повідомлення від уряду України про пошкодження на кордоні вантажу з ріпаком.

"Сьогодні вранці на залізничній станції в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипано ріпак", – уточнив посол.

"Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно", – наголосив Василь Зварич.

Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика – Шегині" – фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Генконсулка Польщі у Львові після того перепросила в України.

Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

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