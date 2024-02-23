Посол Украины в Польше требует наказать причастных к новому инциденту с рассыпанным зерном

Посольство Украины в Польше требует наказать виновников очередного инцидента с рассыпанным зерновым грузом из Украины, и не допустить нормализации таких действий протестующих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины Василий Зварыч вскоре после сообщения от правительства Украины о повреждении на границе груза с рапсом.

"Сегодня утром на железнодорожной станции в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на пути высыпан рапс", – уточнил посол.

"Посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.

Безнаказанность является неприемлемой. Преступники, которые попирают и уничтожают чужое имущество, должны предстать перед законом. Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", – подчеркнул Василий Зварыч.

Напомним, предыдущий инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика – Шегини" – фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Генконсул Польши во Львове после того извинилась перед Украиной.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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