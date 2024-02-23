Кілька регіонів Франції готуються відбивати нашестя гусені

Кільком регіонам Франції загрожує нашестя гусені, яка через м’яку зиму прокинулась на три місяці раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

За даними влади, майже тисяча муніципалітетів, або майже кожне четверте місто, класифікуються як такі, що перебувають у зоні ризику.

Йдеться про гусінь під назвою південний похідний шовкопряд, яка була так названа названі так через їхню звичку пересуватися довгими колонами, одна за одною.

Така гусінь може знищити десятки гектарів лісу, особливо соснових, якщо не взяти її під контроль.

Крім того, їхні тонкі волоски дуже подразнюють шкіру людини, а деякі підвиди є отруйними.

Цей тип гусені походить з Середземномор'я, але з 1970-х років вона поширилася на все більше регіонів Франції.

В останні роки їхнє поширення значно прискорилося внаслідок зміни клімату.

Нагадаємо, восени у Франції з’явилися численні нові повідомлення про місця, де помітили клопів – від потягів до шкіл та крісел кінотеатру.

У Міністерстві охорони здоров'я запевняли, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Міністерство транспорту Франції використовувало службових собак для перевірки потягів на залізниці та в метро на наявність клопів на тлі ажіотажу щодо їхнього стрімкого поширення.