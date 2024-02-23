Несколько регионов Франции готовятся отражать нашествие гусениц

Нескольким регионам Франции грозит нашествие гусениц, которые из-за мягкой зимы проснулись на три месяца раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

По данным властей, почти тысяча муниципалитетов, или почти каждый четвёртый город, классифицируются как находящиеся в зоне риска.

Речь идёт о гусеницах под названием южный походный шелкопряд, которая была так названа названы так из-за их привычки передвигаться длинными колоннами, одна за другой.

Такая гусеница может уничтожить десятки гектаров леса, если не взять ее под контроль.

Кроме того, их тонкие волоски очень раздражают кожу человека, а некоторые подвиды являются ядовитыми.

Этот тип гусениц происходит из Средиземноморья, но с 1970-х годов она распространилась на все больше регионов Франции.

В последние годы их распространение значительно ускорилось вследствие изменения климата.

Напомним, осенью во Франции появились многочисленные новые сообщения о местах, где заметили клопов – от поездов до школ и кресел кинотеатра.

В Министерстве здравоохранения уверяли, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Министерство транспорта Франции использовало служебных собак для проверки поездов на железной дороге и в метро на наличие клопов на фоне ажиотажа относительно их стремительного распространения.