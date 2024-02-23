Кулеба обсудил с главой МИД Швейцарии подготовку к глобальному "саммиту мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Нью-Йорке провел встречу со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам украинского министра, на встрече речь шла, в частности, о подготовке к глобальному "саммиту мира", который состоится в этом году в Швейцарии.

While in New York, I met with @ignaziocassis to discuss preparations for the Global Peace Summit to be held this year in Switzerland.



We both agreed that President @ZelenskyyUA’s Peace Formula is the way to restore comprehensive, just, and lasting peace for Ukraine.



I also… pic.twitter.com/8lAp9kKeip February 23, 2024

"Я также поблагодарил своего швейцарского коллегу за поддержку Швейцарии в гуманитарном разминировании и восстановлении Украины", – добавил Кулеба.

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.