Кулеба обсудил с главой МИД Швейцарии подготовку к глобальному "саммиту мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Нью-Йорке провел встречу со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам украинского министра, на встрече речь шла, в частности, о подготовке к глобальному "саммиту мира", который состоится в этом году в Швейцарии.

While in New York, I met with @ignaziocassis to discuss preparations for the Global Peace Summit to be held this year in Switzerland.



We both agreed that President @ZelenskyyUA’s Peace Formula is the way to restore comprehensive, just, and lasting peace for Ukraine.



I also… pic.twitter.com/8lAp9kKeip