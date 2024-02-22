ЄС наклав санкції на причетних до спроб дестабілізації в Молдові

Рада Європейського Союзу 22 лютого запровадила обмежувальні заходи проти шести фізичних та однієї юридичної особи, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

ЄС запровадив санкції проти воєнізованої організації – асоціації колишніх силовиків Scutul Poporului, яка неодноразово намагалася підірвати демократичний уряд Молдови, "зокрема шляхом підбурювання до заворушень і насильницьких демонстрацій". Санкції ввели також проти лідера Scutul Poporului.

Серед інших підсанкційних осіб – заступник голови департаменту оперативної розвідки Федеральної служби безпеки Росії, відповідальний за таємні операції Росії в Молдові, зокрема в Придністров'ї, ще з 2016 року.

Також Рада ЄС запровадила санкції проти власників молдовських ЗМІ, які часто поширюють меседжі, спрямовані на перешкоджання та підрив демократичного політичного процесу. До списку увійшли також інші причетні до поширення пропаганди та підбурювання до насильства.

На всіх фігурантів санкційного списку поширюється заморожування активів, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, фізичним особам заборонений в'їзд до ЄС і транзит його територією.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ЄС на прохання Молдови створив рамки для цільових обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, які підривають або загрожують суверенітету і незалежності країни.

Під ці санкції потрапили зокрема молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер.