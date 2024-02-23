США наказали молдавского депутата, соратницу беглого олигарха Шора

Министерство финансов США внесло в санкционный список 23 февраля молдавского депутата Марину Таубер, которая является соратницей осужденного по "делу миллиарда" беглого олигарха Илана Шора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство США в Молдове.

Марина Таубер попала под санкции США за "содействие попыткам беглого олигарха Илана Шора подорвать избирательные процессы в Молдове от имени Кремля путем незаконного подкупа избирателей", говорится в заявлении американской дипмиссии.

"Молдаване заслуживают свободных и справедливых демократических институтов и процессов. И они заслуживают на будущее, свободное от пагубного влияния Кремля", – прокомментировал посол США в Кишиневе Кент Логсдон.

Решение американского Минфина приветствовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и глава МИД Михай Попшой.

В частности Санду указала, что США "приняли решительные меры против тех, кто подрывает честность наших выборов в интересах Кремля с помощью путем незаконного подкупа голосов". А глава МИД Молдовы заявил, что "санкции США играют важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в регионе".

В Молдове против Марины Таубер возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в том, что она позволила незаконное финансирование политической партии "Шор" организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги.

Таубер вины не признает и считает происходящее политическим преследованием оппозиции. Ранее против нее ввели санкции в ЕС и Канаде.