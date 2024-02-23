Экс-канцлеру Австрии присудили условное заключение из-за ложных показаний

Суд первой инстанции признал бывшего канцлера Австрии и экс-лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца виновным в даче ложных показаний парламентскому комитету и приговорил к восьми месяцам условного лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Курца признали виновным по одному из трех обвинений, связанных с подозрением в даче ложных показаний комитету, который расследовал возможную коррупцию в его первом правительстве.

Речь идет о показаниях в 2020 году, когда экс-канцлер Австрии утверждал, что не был причастен к назначению союзника партии Томаса Шмида главой австрийской государственной холдинговой компании OBAG.

Впрочем, прокуратура Австрии по делам экономических и коррупционных преступлений (WKStA) на суде продемонстрировала доказательства обратного, в частности переписку между Курцем и Шмидом. К тому же, сам Шмид свидетельствовал в суде на стороне обвинения.

Обвинение утверждало, что Курц сознательно дал ложные показания парламентской комиссии "по политическим мотивам", поскольку не хотел, чтобы его публично связывали с назначениями.

Второй фигурант того же дела – бывший руководитель аппарата экс-канцлера Австрии Бернхард Бонелли – был признан виновным по одному из двух обвинений и приговорен к шести месяцам заключения. Третья обвиняемая, экс-заместитель лидера Австрийской народной партии Беттина Глац-Кремзнер, свою вину признала в начале судебного процесса, и ее дело будет рассматриваться в отдельном суде.

Все обвиняемые еще могут обжаловать приговор.

Расследование против Курца является частью масштабного коррупционного скандала в Австрии, возникшего после утечки видео, на котором бывший лидер ультраправых Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает финансирование партии на испанском курорте Ибица.

В июне Курц стал объектом новой волны обвинений в коррупции, связанных с манипуляциями с государственными средствами во время выборов и опросов общественного мнения.

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