Туреччина запевнила, що виступає за мир з повагою до кордонів і суверенітету України

Міністерство закордонних справ Туреччини у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України запевнило, що виступає за такий формат завершення війни, у якому це буде справедливий мир з повагою до кордонів України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву відомства цитує державне агентство Anadolu.

Анкара заявила, що продовжить докладати зусиль для забезпечення "справедливого і сталого миру, що грунтувався би на основі незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

Туреччина відзначила, що негативні наслідки війни зростають і відчутні у масштабах регіону та світу.

"Настане момент, коли виникнуть умови для пожвавлення дипломатичного процесу. Із цим розумінням ми пропонуємо конструктивний внесок обом сторонам", – додали у заяві.

Нагадаємо, у лютому президент Росії Владімір Путін мав їхати у Туреччину з візитом, але він знову відклався.

Візит мав стати першою поїздкою президента Росії до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

На тлі підготовки візиту Путіна у Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора за його роль у вивезенні українських дітей з окупованих територій.

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