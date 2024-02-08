Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ

Візит президента Росії Владіміра Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці квітня або на початку травня.

Про це повідомило в середу російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в Анкарі.

Очікується, що двоє лідерів можуть зустрітися в кінці квітня – на початку травня після місцевих виборів, які відбудуться 31 березня в Туреччині, і президентських виборів, які відбудуться 17 березня в Росії.

У четвер речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що підготовка до зустрічі Путіна з президентом Туреччини Ердоганом триває, але дата візиту ще не визначена.

Москва й Анкара оголосять про терміни візиту "щойно дати, природно, з урахуванням електорального циклу в нас і напруженого робочого графіка турецького президента, будуть узгоджені", сказав Пєсков.

Поїздка Путіна, яка двічі відкладалася з кінця минулого року, має стати першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Турецький посадовець повідомив агентству Reuters минулого тижня, що Путін відвідає Туреччину, яка є членом НАТО, 12 лютого.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше цього тижня заявив, що Путін і Ердоган під час зустрічі обговорять газовий хаб, війну в Україні та експорт зерна з Чорного моря.

На тлі підготовки візиту Путіна у Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.