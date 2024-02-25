Україна хотіла б підписати двосторонні безпекові угоди з більшістю, якщо не з усіма державами членами-ЄС.

Про це на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

"На сьогодні основною метою для України є укласти двосторонні гарантії безпеки з більшістю, якщо не з усіма членами ЄС. На жаль, деякі держави ЄС все ще не приєднались навіть до вільнюської декларації", – сказав Жовква.

"Ми знаємо ці держави. Ми прагнемо, щоб такі держави, в тому числі сусіди України… щоб вони стали гарантами безпеки України, і відповідні угоди були укладені", – додав він.

Як повідомлялось, напередодні президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.

Також відповідну угоду 24 лютого Україна підписала з Канадою.

На сьогодні безпекові угоди Україна вже підписала також з Британією, Німеччиною, Францією, Данією.

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