Украина хотела бы подписать двусторонние соглашения по безопасности с большинством, если не со всеми государствами членами-ЕС.

Об этом на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

"На сегодня основной целью для Украины является заключить двусторонние гарантии безопасности с большинством, если не со всеми членами ЕС. К сожалению, некоторые государства ЕС все еще не присоединились даже к вильнюсской декларации", – сказал Жовква.

"Мы знаем эти государства. Мы хотим, чтобы такие государства, в том числе соседи Украины... чтобы они стали гарантами безопасности Украины, и соответствующие соглашения были заключены", – добавил он.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Также соответствующее соглашение 24 февраля Украина подписала с Канадой.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала также с Британией, Германией, Францией, Данией.

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