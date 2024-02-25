Глава МИД Германии в Николаеве объявила о выделении 100 млн евро гуманитарной помощи

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Николаев объявила о выделении ее страной еще 100 млн евро гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в МИД Германии в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Бербок сказала, что Николаев – "это символ непоколебимого народного сопротивления".

Mykolajiw ist Symbol für den unerschütterlichen #Widerstand der Menschen. Und es zeigt, mit welcher Zerstörungswut Putin gegen die #Ukraine vorgeht. Er will die Menschen ins Herz treffen: in ihren Dörfern, Verwaltungen, Gemeinden. – @ABaerbock in #Mykolajiw 1/3 pic.twitter.com/mBDeme9aZl February 25, 2024

"Наша помощь Украине прежде всего в поддержке людей на местах. Центральным элементом нашей международной помощи есть гражданское восстановление. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до общего объема 1 миллиард евро", – отметила глава МИД Германии.

Она добавила, что жители Николаева были вынуждены месяц обходиться без питьевой воды, потому что водопровод подвергся целенаправленной атаке. "Благодаря нашей совместной поддержке водоснабжения было восстановлено", – сказала Бербок.

В преддверии она также посетила Одессу.

А ведомство Бербок объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева – Kyjiw вместо Kiew, как было раньше.