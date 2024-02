Глава МИД Германии в Николаеве объявила о выделении 100 млн евро гуманитарной помощи

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Николаев объявила о выделении ее страной еще 100 млн евро гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в МИД Германии в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Бербок сказала, что Николаев – "это символ непоколебимого народного сопротивления".

Mykolajiw ist Symbol für den unerschütterlichen #Widerstand der Menschen. Und es zeigt, mit welcher Zerstörungswut Putin gegen die #Ukraine vorgeht. Er will die Menschen ins Herz treffen: in ihren Dörfern, Verwaltungen, Gemeinden. – @ABaerbock in #Mykolajiw 1/3 pic.twitter.com/mBDeme9aZl