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Глава МИД Германии в Николаеве объявила о выделении 100 млн евро гуманитарной помощи

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Воскресенье, 25 февраля 2024, 15:36

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Николаев объявила о выделении ее страной еще 100 млн евро гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в МИД Германии в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Бербок сказала, что Николаев – "это символ непоколебимого народного сопротивления".

"Наша помощь Украине прежде всего в поддержке людей на местах. Центральным элементом нашей международной помощи есть гражданское восстановление. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до общего объема 1 миллиард евро", – отметила глава МИД Германии.

Она добавила, что жители Николаева были вынуждены месяц обходиться без питьевой воды, потому что водопровод подвергся целенаправленной атаке. "Благодаря нашей совместной поддержке водоснабжения было восстановлено", – сказала Бербок.

В преддверии она также посетила Одессу.

А ведомство Бербок объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева – Kyjiw вместо Kiew, как было раньше.

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