Біля польського посольства у Литві протестували проти блокади кордону з Україною

Біля польського посольства в Литві відбулася акція протесту проти блокади українського кордону фермерами Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

В акції, яка пройшла в понеділок, брали участь близько 10 осіб. Вони засудили блокаду кордону та закликали вирішувати проблеми економічного сектору іншими способами.

ELTA

В руках у протестувальників були плакати з написами: "Брате поляк, відколи твоє ім'я стало ціною?", "Польський фермере, невже твоє зерно важливіше за життя української дитини?".

Організатором акції протесту виступив громадський діяч Мартінас Кіселяускас. В ній також брали участь публічна установа "Український дім" та інші неурядові організації.

Раніше повідомляли, що литовці не приєднаються до блокади польсько-литовського кордону, яка має розпочатися у п'ятницю на пункті пропуску Будзіско-Кальварія.

Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами відвідав польсько-український кордон і озвучив "план взаєморозуміння" для розблокування кордону.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.

У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.