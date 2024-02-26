У польского посольства в Литве протестовали против блокады границы с Украиной

У польского посольства в Литве состоялась акция протеста против блокады украинской границы фермерами Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

В акции, которая прошла в понедельник, участвовали около 10 человек. Они осудили блокаду границы и призвали решать проблемы экономического сектора иными способами.

ELTA

В руках у протестующих были плакаты с надписями: "Брат поляк, с каких пор твое имя стало ценой?", "Польский фермер, неужели твое зерно важнее жизни украинского ребенка?".

Организатором акции протеста выступил общественный деятель Мартинас Киселяускас. В ней также участвовали публичное учреждение "Украинский дом" и другие неправительственные организации.

Ранее сообщалось, что литовцы не присоединятся к блокаде польско-литовской границы, которая должна начаться в пятницу на пункте пропуска Будзиско-Кальвария.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами посетил польско-украинскую границу и озвучил "план взаимопонимания" для разблокирования границы.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет – пообещал защищать украинский бизнес.

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.