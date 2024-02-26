У Польщі зібрали частину розсипаної кукурудзи з України та підправили поїзд до Гданська

До Гданська відправився товарний потяг, з вагонів якого невідомі висипали українську кукурудзу біля залізничної станції Котомеж у Польщі, що стало наймасштабнішим пошкодженням українського зерна від початку фермерських протестів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Представник охоронної компанії, що забезпечує транспортну безпеку, Павло Билевський заявив, що більшу частину кукурудзи вдалося зібрати, але близько 30 тонн все ж залишилося на схилі біля колії.

Речниця поліції Бидгощі Лідія Ковальська у коментарях PAP підтвердила, що після 15:00 за київським часом поїзд вирушив у бік Гданська.

"На схилі біля колій залишилася кукурудза, яка не була придатна для пересипання у вагони, оскільки була забруднена після висипання з вагонів", – сказала вона.

За словами Билевського, розсипане у Котомежі зерно транспортували з України до Марокко.

Зазначають, що 30 тонн кукурудзи, що залишилися на землі, будуть або утилізовані, або продані для виробництва біогазу.

Раніше посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію до покарання винних у наймасштабнішому пошкодженні українського зерна, що напередодні сталось у Польщі.

У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна, висипавши його з восьми вагонів потяга.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.