В Польше собрали часть рассыпанной кукурузы из Украины и отправили поезд в Гданьск

В Гданьск отправился товарный поезд, из вагонов которого неизвестные высыпали украинскую кукурузу возле железнодорожной станции Котомеж в Польше, что стало самым масштабным повреждением украинского зерна с начала фермерских протестов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Билевский заявил, что большую часть кукурузы удалось собрать, но около 30 тонн все же осталось на склоне возле колеи.

Пресс-секретарь полиции Быдгощи Лидия Ковальская в комментариях PAP подтвердила, что после 15:00 по киевскому времени поезд отправился в сторону Гданьска.

"На склоне возле путей осталась кукуруза, которая не была пригодна для пересыпки в вагоны, поскольку была загрязнена после высыпания из вагонов", – сказала она.

По словам Билевского, рассыпанное в Котомеже зерно транспортировали из Украины в Марокко.

Отмечается, что 30 тонн кукурузы, оставшихся на земле, будут либо утилизированы, либо проданы для производства биогаза.

Ранее посол Украины Василий Зварич призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в масштабном повреждении украинского зерна, что накануне произошло в Польше.

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна, высыпав его из восьми вагонов поезда.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.