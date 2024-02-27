Макрон висловився щодо можливого нападу Росії на країни НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Парижі, де у понеділок скликав неформальний саміт на підтримку України, його слова наводить Euractiv.

Макрон сказав, що Росія не повинна і не може виграти цю війну. і що на карту поставлена ​​безпека Європи.

"Я зазначив, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали… що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові через кілька років до нападу Росії на (ці) країни", – сказав Макрон журналістам у Парижі.

За словами Макрона, усі лідери згодні із тим, що не хочуть вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося післяч початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Його коментарі пролунали після того, як військове керівництво європейських країн протягом останніх тижнів все частіше попереджало, що вони вірять у спроби Росії атакувати НАТО в найближче десятиліття.

Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Макрон також оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.