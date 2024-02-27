Макрон высказался относительно возможного нападения России на страны НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Париже, где в понедельник созвал неформальный саммит в поддержку Украины, его слова приводит Euractiv.

Макрон сказал, что Россия не должна и не может выиграть эту войну. и что на карту поставлена безопасность Европы.

"Я отметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на (эти) страны", – сказал Макрон журналистам в Париже.

По словам Макрона, все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с "русским народом", а также выразили намерение и в дальнейшем сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Его комментарии прозвучали после того, как военное руководство европейских стран в течение последних недель все чаще предупреждало, что они верят в попытки России атаковать НАТО в ближайшее десятилетие.

Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Макрон также объявил, что союзники Украины создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.