Cоюзники створять коаліцію далекобійної зброї для України

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Про це Макрон заявив після переговорів з союзниками України в Парижі в понеділок, його цитує Le Monde, пише "Європейська правда".

За словами Макрона, було ухвалене рішення "створити коаліцію для глибоких ударів, а отже, ракет і бомб середньої і великої дальності".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося покласти всі ці зусилля на стіл переговорів, тому що ми звернулися до багатьох європейських і неєвропейських країн, які мають у своєму розпорядженні боєприпаси", – заявив на пресконференції Макрон, який також закликав європейців "виробляти більше".

Як повідомлялось, близько двадцяти глав держав і урядів, переважно європейських, зібрались у понеділок у Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, щоб підштовхнути підтримку України.

Президент Зеленський взяв участь у неформальному саміті Макрона, звернувшись до лідерів онлайн.