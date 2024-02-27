Лідери "Вишеградської четвірки" після саміту публічно посперечались про війну в Україні

Прем'єр-міністри чотирьох країн "Вишеградської групи" (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) після саміту 27 лютого в Празі публічно висловили різні погляди на повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Прем’єр Чехії Петр Фіала на пресконференції після саміту визнав, що "Вишеградська четвірка" розходиться в поглядах на причини російської агресії в Україні і на форми допомоги, яку вони готові[R] надати Києву.

За його словами, Чехія та Польща надають Україні військову допомогу, тоді як Угорщина та Словаччина не поділяють цієї позиції, але готові долучитися в інший спосіб – гуманітарний чи фінансовий.

Це підтвердив і голова угорського уряду Віктор Орбан, який погодився, що агресія Росії є порушенням міжнародного права і що Україна потребує допомоги – але додав, що Угорщина не відправлятиме Києву зброю.

Орбан також закликав до якнайшвидших мирних переговорів, і "чим швидше, тим краще". З ним публічно не погодився Фіала: він наголосив, що не вірить у пацифістські рішення і що, поступившись агресору, можна досягти довгострокового миру.

Із угорським візаві погодився голова словацького уряду Роберт Фіцо. Він заявив, що визнає і поважає незалежність України. Але він також зазначив, що і Україна, і Російська Федерація потребують гарантій безпеки.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після саміту "Вишеградської четвірки" висловив сподівання, що країни можуть хоча б частково співпрацювати в питанні допомоги Україні й що підтримка Києва "має бути більш однозначною".

Але й він, як і Фіала, відкинув заклики до "якнайшвидших" переговорів: "Моральна, політична та історична оцінка того, що відбувається сьогодні в Україні, повинна бути чіткою. У таких питаннях, як оцінка того, хто є жертвою, хто є агресором, немає місця для переговорів".

Як повідомлялось, прем’єрів Словаччини та Угорщини зустріли у Празі протестом з критикою за їхню позицію у війні Росії проти України.

У другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.