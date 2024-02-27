Европарламент усилил борьбу с внешним вмешательством перед выборами в июне

Европейский парламент 27 февраля одобрил Акт о политической рекламе – новые правила ведения политических кампаний, призванные бороться с дезинформацией и внешним вмешательством во время выборов европейских депутатов в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Акт о политической рекламе поддержали 470 депутатов Европарламента, 50 проголосовали против, еще 105 – воздержались во время голосования. Документ призван сделать избирательные кампании и референдумы по всему ЕС более прозрачными и устойчивыми к иностранному вмешательству.

Согласно новым правилам, политическая реклама в ЕС должна иметь четкую маркировку. Также упрощается доступ к информации о том, на кого нацелена такая реклама, кто и за сколько ее заказал – она будет храниться на отдельном ресурсе.

Одно из ключевых положений Акта предусматривает, что за три месяца до выборов или референдума в ЕС будет запрещено спонсирование политической рекламы из третьих стран. Это положение вступит в силу уже в этом году.

Ожидается, что Совет Евросоюза одобрит текст в ближайшие дни, что позволит преодолеть последнее препятствие для вступления его в силу.

Европейская комиссия стремилась к принятию документа до нынешних выборов в Европейский парламент. Однако переговоры заняли больше времени, чем ожидалось, поэтому большинство положений Акта начнут действовать только с сентября 2025 года.

Напомним, ранее в этом месяце депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили неустанные усилия России по подрыву европейской демократии и выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу.