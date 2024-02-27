Посли G7 привітали призначення нового голови НАЗК

Посли держав-членів "Групи семи" 27 лютого привітали призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідну заяву вони опублікували у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У заяві дипломати привітали "швидке призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК".

"Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з українського уряду і міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього", – додали вони.

Посли G7 вітають швидке призначення Віктора Павлущика новим Головою @NAZK_gov. Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з 🇺🇦Уряду і міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього 🇺🇦 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 27, 2024

25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Наступного дня призначення Павлущика офіційно затвердив уряд.

До призначення Віктор Павлущик був старшим детективом – керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Україна на виконання "євроінтеграційних рекомендацій" ухвалила закон, який дозволяє НАЗК перевіряти майно, набуте до публічної служби або набуте декларантами до призначення на посаду державної служби, з урахуванням обмежень національної безпеки під час воєнного стану.