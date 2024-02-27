Послы G7 приветствовали назначение нового главы НАПК

Послы государств-членов "Группы семи" 27 февраля приветствовали назначение нового главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующее заявление они опубликовали в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В заявлении дипломаты приветствовали "быстрое назначение Виктора Павлущика новым главой НАПК".

"Мы высоко оцениваем прозрачную работу Конкурсной комиссии, сформированной из украинского правительства и международных экспертов. Сильные и независимые антикоррупционные институты имеют определяющее значение для будущего", – добавили они.

Посли G7 вітають швидке призначення Віктора Павлущика новим Головою @NAZK_gov. Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з 🇺🇦Уряду і міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього 🇺🇦 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 27, 2024

25 февраля стало известно, что конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

На следующий день назначение Павлущика официально утвердило правительство.

До назначения Виктор Павлущик был старшим детективом – руководителем отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, в конце прошлого года Украина во исполнение "евроинтеграционных рекомендаций" приняла закон, который позволяет НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы или приобретенное декларантами до назначения на должность государственной службы, с учетом ограничений национальной безопасности во время военного положения.