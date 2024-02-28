Кількість заявок на притулок в ЄС досягла найвищого рівня з часів кризи 2015/16

Кількість заявок на отримання притулку в Європейському Союзі зросла на 18% до 1,14 мільйона у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років.

Про це свідчать дані Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), на які посилається агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Нові дані, ймовірно, розпалять і без того гарячі дебати про міграцію і ультраправі настрої напередодні безлічі місцевих і національних голосувань по всьому континенту, а також виборів до Європейського парламенту в червні.

Згідно з даними EUAA, сирійці та афганці залишаються найбільшими групами заявників. У той час як кількість сирійських заявників зросла на 38% порівняно з 2022 роком, кількість афганських заявників скоротилася на 11% порівняно з 2022 роком.

Новим трендом стало те, що громадяни Туреччини склали третю за чисельністю групу заявників, подавши на 82% більше заявок, ніж у попередньому році.

Кількість палестинців, які подали заяви на отримання притулку, зросла до рекордного рівня – майже 11 600 на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС, повідомляє агентство, зазначаючи, що було важко правильно зареєструвати їхню кількість, оскільки більшість країн-членів ЄС не визнають Палестину як державу.

Нагадаємо, парламент Албанії минулого тижня ратифікував міграційну угоду з Італією, яка дозволяє їй будувати центри для утримання мігрантів у балканській країні.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.