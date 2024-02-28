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Количество заявок на убежище в ЕС достигло самого высокого уровня со времен кризиса 2015/16

Среда, 28 февраля 2024, 09:34

Количество заявок на получение убежища в Европейском Союзе выросло на 18% до 1,14 миллиона в 2023 году, что является самым высоким показателем со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов.

Об этом свидетельствуют данные Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA), на которые ссылается агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Новые данные, вероятно, разожгут и без того горячие дебаты о миграции и ультраправые настроения накануне множества местных и национальных голосований по всему континенту, а также выборов в Европейский парламент в июне.

Согласно данным EUAA, сирийцы и афганцы остаются крупнейшими группами заявителей. В то время как количество сирийских заявителей выросло на 38% по сравнению с 2022 годом, количество афганских заявителей сократилось на 11% по сравнению с 2022 годом.

Новым трендом стало то, что граждане Турции составили третью по численности группу заявителей, подав на 82% больше заявок, чем в предыдущем году.

Количество палестинцев, подавших заявления на получение убежища, выросло до рекордного уровня – почти 11 600 на фоне войны между Израилем и ХАМАС, сообщает агентство, отмечая, что было трудно правильно зарегистрировать их количество, поскольку большинство стран-членов ЕС не признают Палестину как государство.

Напомним, парламент Албании на прошлой неделе ратифицировал миграционное соглашение с Италией, которое позволяет ей строить центры для содержания мигрантов в балканской стране.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

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миграционный кризис