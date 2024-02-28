Нідерланди замовили для України гаубиці DITA в Чехії
Середа, 28 лютого 2024, 12:16
Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що країна замовила в Чехії новітні гаубиці DITA для України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення нідерландського міністерства.
За інформацією відомства, гаубиця DITA – це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів.
"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", – сказано у повідомленні.
Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.
Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією – модернізацію 100 бойових танків Т-72.
Днями Нідерланди анонсували, що вже найближчим часом мають намір підписати безпекову угоду з Україною терміном на 10 років.
Нещодавно Нідерланди приєдналися до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників.