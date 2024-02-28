Працівники польської мережі Biedronka погрожують страйком

Працівники однієї з найбільших польських дисконтних мереж Biedronka до 6 березня збирають підписи під петицією із закликом покращити умови праці та підвищити заробітну плату – у разі незгоди погрожують масштабним страйком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Strefa Biznesu.

Представники профспілкового комітету NZSS Solidarność (Профспілкова солідарність) в Jeronimo Martins Dystrybucja (португальський власник Biedronka) до 6 березня збирають підписи під петицією до керівництва мережі.

"У нас є підозра, що влада в Португалії не повністю обізнана з умовами праці, які панують у польських магазинах", – йдеться в заяві.

Працівники Biedronka в основному вимагають колективного підвищення заробітної плати, але у них є й інші важливі вимоги. Вони хочуть додаткових бонусів для працівників м'ясного відділу та загального збільшення штату на окремих посадах. Кожна з цих вимог випливає з двох процесів, які, на думку працівників, є поширеними в магазинах Biedronka:

- збільшення кількості обов'язків через численні акції та високу оборотність товарів на полицях;

- явне скорочення персоналу.

Зараз у магазинах Biedronka працює в середньому три працівники і один менеджер. Натомість до пандемії тут працювало щонайменше п'ять працівників. Зараз такий штат можна зустріти лише у найбільших магазинах.

У січні 2024 року Biedronka похвалилася підвищенням зарплати для всіх співробітників. Підвищення для касирів мало сягнути понад 500 злотих брутто, але працівники пояснюють, що це занадто мало, оскільки їхня зарплата все ще близька до найнижчої в країні. Як наслідок, усі працівники мають приєднатися до акції протесту.

Працівникам погрожують звільненням, якщо вони не утримаються від участі в акції. Їм також заборонили вступати до профспілок, повідомляють профспілкові активісти.

Працівники та профспілкові діячі не виключають виробничого конфлікту з роботодавцем, що створює реальну загрозу страйку, який також торкнеться всіх. Biedronka відмовляється коментувати це питання, поки не буде подана петиція до керівництва.

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