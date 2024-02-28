Работники польской сети Biedronka угрожают забастовкой

Работники одной из крупнейших польских дисконтных сетей Biedronka до 6 марта собирают подписи под петицией с призывом улучшить условия труда и повысить заработную плату – в случае несогласия угрожают масштабной забастовкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Strefa Biznesu.

Представители профсоюзного комитета NZSS Solidarność ("Профсоюзная солидарность") в Jeronimo Martins Dystrybucja (португальский владелец Biedronka) до 6 марта собирают подписи под петицией к руководству сети.

"У нас есть подозрение, что власти в Португалии не полностью осведомлены с условиями труда в польских магазинах", – говорится в заявлении.

Работники Biedronka в основном требуют коллективного повышения заработной платы, но у них есть и другие важные требования. Они хотят дополнительных бонусов для работников мясного отдела и общего увеличения штата на отдельных должностях. Каждое из этих требований вытекает из двух процессов, которые, по мнению работников, являются распространенными в магазинах Biedronka:

- увеличение количества обязанностей из-за многочисленных акций и высокой оборачиваемости товаров на полках;

- явное сокращение персонала.

Сейчас в магазинах Biedronka работает в среднем три работника и один менеджер. До пандемии же здесь работало не менее пяти работников. Сейчас такой штат можно встретить только в крупнейших магазинах.

В январе 2024 года Biedronka похвасталась повышением зарплаты для всех сотрудников. Повышение для кассиров должно было достичь более 500 злотых брутто, но работники объясняют, что это слишком мало, поскольку их зарплата все еще близка к самой низкой в стране. Как следствие, все работники должны присоединиться к акции протеста.

Работникам угрожают увольнением, если они не воздержатся от участия в акции. Им также запретили вступать в профсоюзы, сообщают профсоюзные активисты.

Работники и профсоюзные деятели не исключают производственного конфликта с работодателем, что создает реальную угрозу забастовки, которая также коснется всех. Biedronka отказывается комментировать этот вопрос, пока не будет подана петиция к руководству.

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