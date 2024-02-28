Польські фермери планують нові протести у Варшаві за тиждень

Польські фермери, які незадоволені зеленим курсом ЄС та збільшенням на внутрішньому ринку агропродукції з-за меж Євросоюзу, зокрема з України, мають намір організувати наступну акцію протесту у Варшаві 6 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TVN24.

Делегація від фермерів після зустрічей зі спікером Сейму Шимонем Головнею та очільником канцелярії прем'єр-міністра Яном Грабцем заявила, що жодних домовленостей досягнуто не було.

"Це була проста розмова без будь-якої конкретики. На жаль, ні про що не вдалося домовитися, окрім обіцянки, що буде створено круглий стіл за участю представників фермерів та влади. Нічого, крім слів... Ми сподівалися на реальні й конкретні дії. Поки що нічого немає", – сказав один із лідерів протесту Щепан Вуйцік після зустрічі в Сеймі.

Він додав, що, на його думку, фермери продовжуватимуть протестувати й перекривати дороги.

Звертаючись до учасників протесту, Вуйцік сказав, що "тепер ми чекаємо, щоб парламент і ті, хто при владі, почали рухатися, і їхній голос був почутий".

"Страйк триватиме, 6 березня ми знову зустрінемося у Варшаві, ми продовжуємо блокувати (дороги) в Польщі, ми не зійдемо з барикад", – оголосили протестувальники, до яких приєднаються транспортники та будівельники, повідомляє TVN24.

Напередодні з польськими фермерами, що влаштували великий протест у Варшаві, провели зустрічі спікер Сейму Шимон Головня, а також очільник канцелярії прем’єр-міністра.

Одночасно в оргкомітеті протестувальників висловили жаль щодо того, що прем’єр Дональд Туск "не знайшов для них часу". Туск, як відомо, у вівторок був у Празі для участі у саміті "Вишеградської четвірки".

Дональд Туск із Праги повторив позицію про те, що Польща прагне допомагати Україні, але домовленості про торгівлю з Україною мають враховувати інтереси польських аграріїв.

Очільник МЗС Польщі у вівторок також заявив, що ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною.

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