Польские фермеры планируют новые протесты в Варшаве через неделю

Польские фермеры, которые недовольны зеленым курсом ЕС и увеличением на внутреннем рынке агропродукции из-за пределов Евросоюза, в частности из Украины, намерены организовать следующую акцию протеста в Варшаве 6 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TVN24.

Делегация от фермеров после встреч со спикером Сейма Шимоном Головней и главой канцелярии премьер-министра Яном Грабцем заявила, что никаких договоренностей достигнуто не было.

"Это был простой разговор без какой-либо конкретики. К сожалению, ни о чем не удалось договориться, кроме обещания, что будет создан круглый стол с участием представителей фермеров и власти. Ничего, кроме слов... Мы надеялись на реальные и конкретные действия. Пока ничего нет", – сказал один из лидеров протеста Щепан Вуйцик после встречи в Сейме.

Он добавил, что, по его мнению, фермеры будут продолжать протестовать и перекрывать дороги.

Обращаясь к протестующим, Вуйцик сказал, что "теперь мы ждем, чтобы парламент и те, кто у власти, начали двигаться, и их голос был услышан".

"Забастовка будет продолжаться, 6 марта мы снова встретимся в Варшаве, мы продолжаем блокировать (дороги) в Польше, мы не сойдем с баррикад", – объявили протестующие, к которым присоединятся транспортники и строители, сообщает TVN24.

Накануне с польскими фермерами, устроившими большой протест в Варшаве, провели встречи спикер Сейма Шимон Головня, а также глава канцелярии премьер-министра.

Одновременно в оргкомитете протестующих выразили сожаление относительно того, что премьер Дональд Туск "не нашел для них времени". Туск, как известно, во вторник был в Праге для участия в саммите "Вышеградской четверки".

Дональд Туск из Праги повторил позицию о том, что Польша стремится помогать Украине, но договоренности о торговле с Украиной должны учитывать интересы польских аграриев.

Глава МИД Польши во вторник также заявил, что ЕС должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной.

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