СМИ: США стремятся ограничить доступ Китая к персональным данным американцев

Президент США Джо Байден подпишет указ, призванный предотвратить доступ иностранных субъектов к огромным объемам персональных данных американцев на фоне опасений, что они могут быть использованы для коммерческой и военной выгоды, в частности, Китаем и РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По информации информагентства, указ Байдена, который будет опубликован в среду, призван предотвратить получение "странами, вызывающими беспокойство", больших объемов конфиденциальной информации о здоровье, местонахождении, финансах и даже образцы голосов людей.

Указ уполномочивает генерального прокурора США Меррика Гарланда ввести новые ограничения на транзакции, связанные с любыми большими объемами персональных данных, которые, в случае их получения, могут угрожать национальной безопасности.

Администрация Байдена заявила, что иностранные противники США и их разведывательные операции уже используют данные американцев для слежки, мошенничества и шантажа.

На брифинге для СМИ во вторник представители Белого дома заявили, что их больше всего беспокоит использование генетической информации, известной как геномные данные.

Этому шагу администрации Байдена предшествовал ряд мер, направленных на ограничение доступа Китая к передовым технологиям, таким как чипы для искусственного интеллекта (ИИ).

Власти Соединенных Штатов обеспокоены, что китайские фирмы, разрабатывающие ИИ, могут обучать свои модели, используя данные американцев.

В то же время спецслужбы США обеспокоены тем, что страны-противники могут использовать ИИ для добычи данных и создания детальных профилей конкретных людей, в том числе американских чиновников и военнослужащих, а также угрожать коммерческим интересам Соединенных Штатов.

По словам высокопоставленного чиновника министерства юстиции, который на условиях анонимности провел брифинг для журналистов, новый указ администрации также направлен на предотвращение продажи или передачи данных в такие страны, как Россия, Северная Корея, Иран, Куба и Венесуэла.

В Белом доме заявили, что особенно обеспокоены сбором данных о политических деятелях, журналистах, ученых, активистах и членах маргинализированных сообществ, а также данных о пациентах, полученных через медицинских работников и исследователей.

Во вторник представители администрации заявили, что крупнейшие американские технологические компании будут подпадать под новые правила, если они будут продавать или передавать данные иностранным компаниям, но США не имеют целью широко регулировать способы хранения или передачи данных внутри компании.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден будет использовать TikTok для своей избирательной кампании, несмотря на то, что он сам выражал обеспокоенность относительно национальной безопасности этой платформы и запретил ее использование на федеральных устройствах.

Напомним, Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.