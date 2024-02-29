Вісім країн ЄС закликали до санкцій проти судової системи РФ через смерть Навального

Вісім країн Європейського Союзу закликали в середу накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарної системи у зв'язку зі смертю раніше цього місяця російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це йдеться в листі, який потрапив у розпорядження агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Лист, надісланий Верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю, підписали міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії.

Але офіційні особи заявили, що його також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія, що в цілому становить підтримку 12 країн.

"Смерть пана Навального є ще однією ознакою прискорення і систематизації репресій в Росії. Це вимагає колективних дій", – йдеться в листі міністрів закордонних справ.

"Ми вважаємо, що є вагомі аргументи на користь окремого режиму санкцій щодо Росії, спрямованого на вирішення ситуації в країні", – йдеться в листі.

"Новий режим забезпечив би міцну правову основу для внесення до списку осіб з репресивного державного апарату Росії, в тому числі тих, хто причетний до політично мотивованих рішень проти членів громадянського суспільства і демократичної опозиції та їх подальшого утримання під вартою, наприклад, відповідальних у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарна система)", – сказано в листі.

Євросоюз раніше обіцяв накласти санкції проти причетних до смерті Навального.

Державний департамент США 23 лютого оголосив про санкції проти трьох росіян, які були причетні до тортур над Навальним.