США покарали трьох росіян, причетних до смерті Навального в колонії

Державний департамент США 23 лютого оголосив про санкції проти трьох громадян Росії у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Обмежувальні заходи США стосуються заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерія Бояринєва, який віддавав накази більш жорстко поводитись із Навальним, коли той був під вартою.

Двоє інших росіян – Ігор Ракітін та Вадим Калінін – є посадовцями цієї ж служби. Ракітін очолює її управління в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, а Калінін є керівником виправної колонії ІК-3, де безпосередньо утримували Навального.

Крім того, Держдеп США запровадив санкції проти понад 250 юридичних і фізичних осіб, зокрема тих, хто сприяє ухиленню від санкцій РФ, і тих, хто сприяє розвитку російської енергетики та видобутку металів і корисних копалин.

Відомство також запровадило візові обмеження для причетних до переміщення, депортації та ув'язнення українських дітей.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального.