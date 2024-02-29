Восемь стран ЕС призвали к санкциям против судебной системы РФ из-за смерти Навального

Восемь стран Европейского Союза призвали в среду наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарной системы в связи со смертью ранее в этом месяце российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в письме, которое попало в распоряжение агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Письмо, направленное Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, подписали министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии.

Но официальные лица заявили, что его также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания, что в целом составляет поддержку 12 стран.

"Смерть господина Навального является еще одним признаком ускорения и систематизации репрессий в России. Это требует коллективных действий", – говорится в письме министров иностранных дел.

"Мы считаем, что есть веские аргументы в пользу отдельного режима санкций в отношении России, направленного на решение ситуации в стране", – говорится в письме.

"Новый режим обеспечил бы прочную правовую основу для внесения в список лиц из репрессивного государственного аппарата России, в том числе тех, кто причастен к политически мотивированным решениям против членов гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшего содержания под стражей, например, ответственных в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарная система)", – сказано в письме.

Евросоюз ранее обещал наложить санкции против причастных к смерти Навального.

Государственный департамент США 23 февраля объявил о санкциях против трех россиян, которые были причастны к пыткам над Навальным.