В Бельгии взорвали бомбу, которую нашли на пляже недалеко от Дюнкерка

Власти Бельгии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, найденную на пляже возле бельгийского города Коксийде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила местная полиция.

Операция была проведена 28 февраля военным подразделением по обезвреживанию бомб. Полиция отметила, что бомба весила более 100 килограммов.

Deze ochtend werd een grote vliegtuigbom aangetroffen op het strand ter hoogte van het Koningin Elisabeth Instituut in Koksijde.

De bom van meer dan 100 kilogram werd verplaatst richting de Schipgatduinen.

DOVO bracht het springtuig veilig tot ontploffing. pic.twitter.com/aqHeaLqiSC February 28, 2024

Пляж расположен неподалеку от Дюнкерка. Местные жители сообщают, что в этом районе часто находят бомбы времен Второй мировой войны.

Еще одна бомба была найдена на бельгийском пляже в мае 2023 года. По словам мэра города Коксийде Марка Ванден Буссе, бомбу нашли во время работ по очистке пляжа от снарядов и взрывчатки времен Второй мировой войны.

В польском городе Скавина, недалеко от Кракова, в середине февраля эвакуировали 200 человек из-за найденной старой авиабомбы.

В феврале прошлого года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны, а осенью возле Гданьска нашли остатки немецкого военного судна.