У Польщі евакуйовували 200 людей через бомбу часів Другої світової

У польському місті Скавіна, що неподалік від Кракова, евакуйовували 200 людей через знайдену стару авіабомбу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Нерозірвану бомбу виявили під час роботи екскаватора на приватній ділянці. Об’єкт у довжину сягає майже метра, у діаметрі – 20 см та може містити близько 20 кг тротилу.

Foto: Kacper

Після знахідки евакуювали мешканців прилеглих будинків, загалом близько 200 осіб, їм запропонували розміститись у школі.

Повідомлялося, що сапери спробують витягти бомбу з ґрунту і забрати на полігон.

У лютому 2023 року в морі біля Гданська виявили одразу чотири бомби часів Другої світової війни, а восени біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна.