ЗМІ: у Європі стурбувалися через рішення Байдена про паузу з новими проєктами експорту СПГ

У країнах-покупцях скрапленого природного газу із США стурбувалися тим, що президент США Джо Байден поставив на паузу нові проєкти для експорту американського скрапленого природного газу.

Про це розповідає у своєму матеріалі Spiegel, пише "Європейська правда".

В кінці січня Джо Байден призупинив затвердження заявок на нові проєкти з експорту природного газу, які на той момент ще очікували розгляду або будуть подані у майбутньому. У Міністерстві енергетики заявили, що проведуть ретельніше дослідження щодо впливу цих проєктів на економіку і довкілля, на що знадобиться кілька місяців, після чого відбудеться громадське обговорення.

В уряді Японії, яка є найбільшим в Азії покупцем американського СПГ, вже заявили про свою стурбованість.

Найбільшим у світі покупцем американського СПГ є європейські країни.

Публічно від європейських посадовців не лунає якихось стурбованих заяв, зокрема у Берліні вказують, що основним постачальником СПГ є Норвегія, але всередині галузі у США нібито кажуть, що отримують багато запитань з приводу майбутнього поставок.

На рішення Байдена щодо експорту явно впливає внутрішньополітична ситуація – масштабним видобутком дуже невдоволені екоактивісти, які є важливою частиною електорату Демократичної партії. Зокрема, останніми місяцями активісти активно протестують проти нового об’єкту СПГ на узбережжі у Луїзіані CP2, який орієнтований передусім на поставки для Німеччини. Oператор Venture Global вже підписав контракти з німецькою державною компанією щодо закупівлі понад 6 млн тонн щорічно протягом 20 років, починаючи найпізніше з 2027 року. Тепер його майбутнє невизначене. У Venture Global висловлюють сподівання, що адміністрація все ж дасть "зелене світло", тому що проєкт дуже важливий для енергетичної безпеки Європи після відмови від російського газу.

Водночас немає розуміння, як довго може тривати поточна зупинка.

В експертних середовищах кажуть, що у разі тимчасового призупинення серйозних наслідків не буде, а після 2030 року попит має почати знижуватися через сукупність заходів з "озеленення" європейської економіки. Крім того, розширюють експорт інші країни, як Катар і Канада, і у США вже багато затверджених проєктів, які невдовзі запрацюють і сукупно майже подвоять американський експорт.

Водночас бізнес-асоціації у Європі та Японії вже опублікували спільного листа до Байдена, де наголошують, що розширення виробництва дуже важливе для глобальних ринків. Рішення Байдена розкритикували у тому числі окремі демократи у Конгресі.

Нагадаємо, у Німеччині розслідують пошкодження труби біля СПГ-термінала. Термінал з прийому зрідженого природного газу у Брунсбюттелі став третім, який ФРН встановила для того, щоб допомогти зміцнити енергопостачання країни.