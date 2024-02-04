СМИ: в Европе обеспокоились из-за приостановки Байденом нового проекта по экспорту СПГ

В странах-покупателях сжиженного природного газа из США обеспокоились тем, что президент США Джо Байден поставил на паузу новый проект для экспорта американского сжиженного природного газа.

Об этом рассказывает в своем материале Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Вашингтоне уверяют, что временное приостановление не повлияет на поставки союзникам, но в правительстве Японии, которая является крупнейшим в Азии покупателем американского СПГ, уже заявили о своей обеспокоенности.

Крупнейшим в мире покупателем американского СПГ являются европейские страны.

Публично от европейских чиновников не звучит каких-то обеспокоенных заявлений, в частности в Берлине указывают, что основным поставщиком СПГ является Норвегия, но внутри отрасли в США якобы говорят, что получают много вопросов по поводу будущих поставок.

На решение Байдена по экспорту явно влияет внутриполитическая ситуация – масштабной добычей очень недовольны экоактивисты, которые являются важной частью электората Демократической партии. В частности, в последние месяцы активисты активно протестуют против нового объекта СПГ на побережье в Луизиане CP2, который ориентирован прежде всего на поставки для Германии.

Оператор Venture Global уже подписал контракты с немецкой государственной компанией по закупке более 6 млн тонн ежегодно в течение 20 лет, начиная самое позднее с 2027 года. Теперь его будущее неопределенно. В Venture Global выражают надежду, что администрация все же даст "зеленый свет", потому что проект очень важен для энергетической безопасности Европы после отказа от российского газа.

В то же время нет понимания, как долго может продолжаться текущая остановка.

В экспертных средах говорят, что в случае временной приостановки серьезных последствий не будет, а после 2030 года спрос должен начать снижаться из-за совокупности мер по "озеленению" европейской экономики. Кроме того, расширяют экспорт другие страны, как Катар и Канада, и в США уже много утвержденных проектов, которые вскоре заработают и совокупно почти удвоят американский экспорт.

В то же время бизнес-ассоциации в Европе и Японии уже опубликовали совместное письмо к Байдену, где отмечают, что расширение производства очень важно для глобальных рынков. Решение Байдена раскритиковали в том числе отдельные демократы в Конгрессе.

Напомним, в Германии расследуют повреждение трубы возле СПГ-терминала. Терминал по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле стал третьим, который ФРГ установила для того, чтобы помочь укрепить энергоснабжение страны.