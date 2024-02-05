Reuters: 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ не передбачає нових заборон на імпорт

Європейська комісія не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявили дипломати ЄС.

Єврокомісія та країни-члени ЄС хочуть швидко ухвалити новий пакет заходів до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко.

Країни-члени повинні проголосувати одноголосно за прийняття нових санкцій.

"Будуть сотні... юридичних і фізичних осіб у списку. Жодних великих назв (компаній)", – сказав один з дипломатів.

Як відомо, Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева. Компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації.

Це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакета економічних та індивідуальних санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з загарбницькою війною Росії проти України.

Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7, що має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.