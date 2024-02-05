Reuters: 13-й пакет санкций ЕС против РФ не предусматривает новых запретов на импорт

Европейская комиссия не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters заявили дипломаты ЕС.

Еврокомиссия и страны-члены ЕС хотят быстро принять новый пакет мер ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

Страны-члены должны проголосовать единогласно за принятие новых санкций.

"Будут сотни... юридических и физических лиц в списке. Никаких больших названий (компаний)", – сказал один из дипломатов.

Как известно, Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева. Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.

Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС, принятый 18 декабря 2023 года в связи с захватнической войной России против Украины.

Запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.