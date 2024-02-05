У десятку мерій Молдови з'являться фахівці для інтеграції українців, які виїхали туди через війну

У 14 містах і селищах у Молдові з’являться спеціальні фахівці для сприяння соціальній інтеграції українців, які виїхали до Молдови через війну.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це повідомили у представництві ЄС у Молдові.

Фахівці з соціальної інтеграції з’являться у 14 населених пунктах – Бєльцях, Кагулі, Калараші, Карпіненах, Чадир-Лунга, Чимишлії, Копчаку, Дондюшанах, Дрокії, Паланці, Селеметі, Страшенах, Теленештах і Унгенах.

Ініціативу фінансують ЄС і Програма розвитку ООН.

За останніми даними, у Молдові на цей час перебувають 113 тисяч громадян України, понад 200 українців за період після початку повномасштабної війни відкрили у Молдові бізнес.

Нагадаємо, у Польщі хочуть продовжити термін перебування українських біженців до червня.