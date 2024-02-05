В десятке мэрий Молдовы появятся специалисты для интеграции украинцев, выехавших туда из-за войны

В 14 городах и поселках в Молдове появятся отдельные специалисты для содействия социальной интеграции украинцев, которые выехали в Молдову из-за войны.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в представительстве ЕС в Молдове.

Специалисты по социальной интеграции появятся в 14 населенных пунктах – Бельцах, Кагуле, Калараши, Карпиненах, Чадыр-Лунга, Чимишлии, Копчаке, Дондюшанах, Дрокии, Паланце, Селемети, Страшенах, Теленештах и Унгенах.

Инициативу финансируют ЕС и Программа развития ООН.

По последним данным, в Молдове в настоящее время находятся 113 тысяч граждан Украины, более 200 украинцев за период после начала полномасштабной войны открыли в Молдове бизнес.

Напомним, в Польше хотят продлить срок пребывания украинских беженцев до июня.