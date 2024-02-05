Укр Рус Eng

В Британії автомобіль на смерть збив біженку з України

Понеділок, 5 лютого 2024, 17:31

У Великій Британії після наїзду автомобіля загинула 40-річна Тетяна Мартинова з Харкова, яка приїхала до уельського міста Свонсі як біженка в липні 2022 року.

Про це повідомило BBC, пише "Європейська правда".

Тетяна Мартинова, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення в Україну разом зі своїм 13-річним сином Іллею, загинула після того, як її збила машина.

Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона йшла вулицею у середу.

Люди, які прихистили Тетяну, називали її "відданою і старанною у своїй ніжній турботі про (свого сина) Іллю". Вони сказали, що вона була відома в цьому районі як Таня і була "вражаючою жінкою, багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою".

Вони описали її як "непохитну опору" української громади у Свонсі, чия "тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання".

"Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки і молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплачуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих", – розповіли люди, у яких жила Тетяна, чиїх імен не наводять.

Наприкінці минулого року повідомляли, що у Великій Британії фіксують випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.

Також повідомляли, що Норвегія запровадить жорсткіші умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти